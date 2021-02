Der Investmentmanager betritt erstmals den Markt für offene Immobilienfonds. Der Spezial-AIF richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren und verfolgt das Ziel ein neues Büroportfolio in deutschen „ABC“-Städten aufzubauen. Das Eigenkapitalziel liegt bei 300 Mio. Euro. Das Erstinvestment ist der Büroneubau „Uhland 187“ in Berlin-Charlottenburg. …

Fotos: AOC Immobilien AG



