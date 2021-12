Wealthcap kauft Münchner Studentenwohnanlage „Ernstl“

Wealthcap investiert in eine Studentenwohnanlage mit 115 möblierten Apartments. Die in München gelegene Immobilie soll als Investitionsobjekt in einen institutionellen Artikel-8-Fonds eingebracht werden, der sich derzeit in Vorbereitung befindet. Verkäufer der Immobilie ist ein privater Eigentümer.

.

Die in diesem Jahr fertiggestellte Wohnanlage an der Ernst-Hochholzer-Straße 3 im Münchener Stadtteil Trudering bietet auf insgesamt 4.287 m² Bruttogrundfläche 115 voll möblierte Apartments sowie 1.431 m² Gemeinschaftsfläche. Des Weiteren befinden sich auf dem 2.039 m² großen Grundstück 23 Auto- sowie 115 Fahrradstellplätze. Die Immobilie namens „Ernstl“ ist für die nächsten 25 Jahre an den Kolping Bildungswerk München und Oberbayern e.V. voll vermietet, der dort jungen Studierenden und Auszubildenden bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellt. Der nach KfW-55-Standard errichtete Neubau erreicht die KfW-Förderung 55 EE (erneuerbare Energie).



„Das ‚Ernstl‘ ist ein zukunftsfähiges Objekt, das ideal zu unserer nachhaltigen, langfristigen Investmentphilosophie passt. Neben einer klimaschonenden Bauweise sowie weiteren relevanten Umweltaspekten hat uns dabei vor allem die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums für junge Auszubildende und Studierende in attraktiver Münchener Lage überzeugt. Damit tragen wir den sozialen Kriterien unserer ESG-Strategie Rechnung“, sagt Joachim Mur, Leiter Investment- und Transaktionsmanagement Real Estate bei Wealthcap, und fügt hinzu: „Um derart nachhaltige Core-Objekte herum wollen wir in naher Zukunft Anlageprodukte nach Artikel 8 und 9 im Impact-Bereich aufbauen.“



Für die kommenden zehn Jahre wurde bereits ein Vertrag über die ausschließliche Gasversorgung mit Biomethan abgeschlossen. Damit erfüllt die Liegenschaft die Anforderungen des KfW-Standards 55 EE und gilt als sogenanntes Energieeffizienzhaus, das mindestens 55 Prozent des eigenen Energiebedarfs im Betrieb mit erneuerbaren Energien deckt.



Die Liegenschaft verfügt über eine optimale Anbindung an den ÖPNV. Die Bewohner der einzelnen Apartments profitieren von nahe gelegenen Bushaltestellen verschiedener Linien sowie von der S- und U-Bahn-Station Trudering. Hinzu kommen zahlreiche Nahversorger und Fitnesseinrichtungen, die in wenigen Gehminuten erreichbar sind.



Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses aufseiten des Verkäufers beratend tätig. Wealthcap wurde von der Münchener Anwaltskanzlei Satell Rechtsanwälte Steuerberater rechtlich und steuerlich beraten. Die technische Due-Diligence- und ESG-Prüfung führte Jones Lang LaSalle durch.