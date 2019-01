Wealthcap kauft Münchner Bürogebäude von LBBW Immobilien

Wealthcap hat von der LBBW Immobilien Asset Management GmbH zwei Büroimmobilien in Ismaning übernommen. Die beiden Immobilien gehören zum Immobilienportfolio MUC 10, dass die LBBW Immobilien 2015 erworben hatte [wir berichteten]. Laut Marktkreisen soll der Kaufpreis für die beiden Gebäude bei rund 25 Mio. Euro liegen. Der Deal ist mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 über die Bühne gegangen.

.

Die beiden dreigeschossigen Immobilien aus dem Jahr 2000 haben eine Gesamtmietfläche von knapp 9.300 m². Sie sind zu rund 90 Prozent vermietet. Hauptmieter in der Reichenbachstraße 3 ist die HxGN Safety & Infrastructure GmbH, in der Reichenbachstraße 1 die Mainstream Media AG.



Der Verkauf der beiden Bürogebäude unterstreicht einmal mehr die Strategie der LBBW Immobilien, ihr Value-Add-Portfolio durch aktives Asset Management kontinuierlich weiterzuentwickeln, um auch in Zukunft eine optimale Wertschöpfung zu generieren.



Beim Verkauf wirkten auf Seiten des Verkäufers die Anwaltskanzlei Simmons & Simmons mit, auf Seiten des Käufers war die Kanzlei Satell Rechtsanwälte Steuerberater tätig. Transaktionsberater war CBRE.