Wealthcap kauft Essener Ruhr Tower

Die Fakt AG hat den revitalisierten Ruhr-Tower im September an Wealthcap verkauft. Das 22-geschossige Bürohochhaus mit angeschlossenem Vorbau und Tiefgarage verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 17.200 m² die nahezu vollvermietet sind. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

