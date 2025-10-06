Auftakt der Neupositionierung
Wealthcap gewinnt Leonardo Hotels als Pächter für Ten Towers
Wealthcap hat einen Meilenstein für die Neupositionierung der Ten Towers in München erreicht: Leonardo Hotels wird mit einem NYX Hotel in den Doppelturm einziehen. Das Projekt markiert den Auftakt zur Transformation des Landmark-Ensembles in ein urbanes Mixed-Use-Quartier.
Die Ten Towers sind ein Unikat auf dem Münchner Immobilienmarkt. Mit einer Höhe von jeweils 50 Metern bieten die Gebäude spektakuläre 360-Grad-Blicke über die Stadt. Insgesamt umfasst der Komplex rund 69.000 m² vermietbare Fläche sowie 43.000 m² Grün- und Freiflächen. Da sie inzwischen jedoch in die Jahre gekommen sind, plant Wealthcap eine umfassende Neupositionierung. Die Revitalisierung erfolgt nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards und zielt auf eine DGNB-Platin-Zertifizierung ab. Mit dem Vertragsabschluss mit der Hotelgruppe Leonardo Hotels ist ein wichtiger Schritt getan. Die Kette wird in einen der markanten Doppeltürme einziehen und dort ein Hotel der Lifestyle-Marke „NYX Hotels by Leonardo Hotels” eröffnen. Der langfristige Pachtvertrag über 20 Jahre wurde unter Vorbehalt der finalen Baugenehmigung unterzeichnet. Ein positiver Bauvorbescheid der Landeshauptstadt München liegt bereits vor.
„Der Pachtvertrag macht den Weg frei für eine umfassende urbane Transformation des gesamten Ensembles und zeigt das Potenzial für eine gemischte Nutzung“, erklärt Johannes Seidl, Geschäftsführer von Wealthcap. Die fünf Doppeltürme, die ursprünglich von einem einzigen Mieter genutzt wurden, werden derzeit zu einem modernen Mixed-Use-Campus revitalisiert.
Neben dem Hotel sollen künftig weitere Türme an verschiedene Unternehmen vermietet werden. Auch eine Wohnnutzung wird geprüft. „Der langfristige Pachtvertrag ist der Auftakt für ein resilientes und lebendiges Quartier. Die Umwandlung eines der markanten Doppeltürme von Büro- in Hotelflächen trägt den geänderten Anforderungen des Markts Rechnung und hat positive Effekte auf die gesamte Nachbarschaft. Mit der Nutzungsvielfalt, die neben Büroflächen ein Hotel und künftig vielleicht sogar Wohnen beherbergt, beleben wir das gesamte Areal“, so Seidl.
Der vormals als Bürofläche genutzte Doppelturm wird in den kommenden Monaten an die Anforderungen des Hotelbetriebs angepasst. Leonardo Hotels wird auf rund 13.200 m² insgesamt 244 Zimmer betreiben. Ein Highlight wird das Restaurant in 50 Metern Höhe zwischen den beiden Türmen, das auch externen Gästen offenstehen wird.
Das NYX Hotel by Leonardo Hotels bietet 244 Zimmer in verschiedenen Kategorien. Im 14. Stock entstehen Restaurant und verglaste Bar mit Blick auf die Münchner Skyline und die Alpen, im 15. Stock eine Dachterrasse. Im Erdgeschoss werden moderne Tagungsräume sowie ein Fitnessbereich untergebracht.
Die Hotels & Hospitality Group von JLL und Härle Hotel Solutions waren für die Eigentümerseite vermittelnd tätig. Wealthcap wurde anwaltlich von der Kanzlei Heuking Hamburg vertreten.