Wealthcap formiert Managementteam neu

Frank Clemens wird als Geschäftsführer ab 1. Juli 2022 die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb, Produktmanagement, Marketing, Research, Kommunikation & Unternehmensstrategie von Wealthcap übernehmen.

Clemens ist seit September 2012 bei der HypoVereinsbank beschäftigt. Bis Ende 2018 war er als Senior Banker für den Vertrieb der Produkte der Bank an ein Portfolio internationaler Großkunden verantwortlich. Seit Januar 2019 leitete er den Bereich Regulatory Affairs der HVB AG mit direkter Berichtslinie an den CEO. Vorherige berufliche Stationen umfassten Goldman Sachs, JP Morgan und Barclays, bei denen er umfangreiche Erfahrungen im Bereich M&A, Kapitalmärkte sowie der Betreuung großer internationaler Unternehmenskunden sammeln konnte.



Dr. Rainer Krütten, seit 2007 Geschäftsführer bei Wealthcap, verantwortet weiterhin das unveränderte Ressort Investment-, Portfolio- & Assetmanagement, Recht & Steuern.



Sven Markus Schmitt, seit 2018 Geschäftsführer bei Wealthcap, verantwortet weiterhin das unveränderte Ressort Finance, HR, IT & Digital Solutions, Organisation, Transformation & Fondsservices sowie Risikomanagement.



„Mit dem neu formierten Managementteam verbinden wir Kontinuität auf Geschäftsführungsebene mit den zusätzlichen Kompetenzen von Frank Clemens. Damit sind wir für die kommenden Herausforderungen einschließlich der strategischen Fokussierung der Wealthcap bestens aufgestellt“, sagt Boris Scukanec Hopinski, Aufsichtsratsvorsitzender von Wealthcap.



Achim von der Lahr wird zum 30. Juni 2022 aus der Geschäftsführung ausscheiden. „Wir danken Herrn von der Lahr für seinen Einsatz und seine Verdienste bei Wealthcap in einer für das Unternehmen äußerst wichtigen Phase der Transformation und Weiterentwicklung“, erklärt Boris Scukanec Hopinski.



Michaela Pulkert wird zum 30. Juni 2022 aus dem Verwaltungs- und Aufsichtsrat der Wealth Management Capital Holding bzw. der Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft ausscheiden, um sich auf ihre anderen Aufgaben in der HypoVereinsbank zu konzentrieren. Ihr folgt Peter Weidenhöfer nach, CEO der HVB Immobilien AG. Zum 1. Juli sind die beiden Gremien damit wie folgt besetzt: Boris Scukanec Hopinski (Vorsitzender), Marion Höllinger (stellvertretende Vorsitzende), Dr. Michaela Damson, Dr. Christoph Auerbach, Peter Weidenhöfer und Herbert Woisetschläger. „Wir danken Michaela Pulkert ganz herzlich für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit in der Wealthcap und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Peter Weidenhöfer“, erklärt Boris Scukanec Hopinski.