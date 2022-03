Wealthcap erzielt Vermietungsquote von 96 %

Der Investment-Manager konnte im vergangenen Jahr insgesamt 124 Mietverträge neu abschließen bzw. verlängern. Insgesamt wurden 267.055 m² vermietet, hinzu kommen 11.243 m² in Form von Optionswahrnehmungen. Unterm Strich verzeichnet Wealthcap damit eine Vermietungsquote von 96 % seines Immobilienbestands.

.

„Insbesondere freuen uns die zahlreichen Vertragsverlängerungen mit unseren Bestandsmietern. Allein diese konnten wir im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 140 Prozent, auf 220.680 m², steigern“, sagt Thorsten Diepold, Director Strategisches Vermietungsmanagement bei Wealthcap. Dr. Christian Simanek MRICS, Bereichsleiter Asset Management Real Estate bei Wealthcap, kommentiert diesen Erfolg so: „Wir danken unseren Mietern für die partnerschaftliche, langfristige Zusammenarbeit. Zusammen konnten wir die Herausforderungen während der Pandemie meistern. Die Erfolge im letzten Jahr waren auch eine starke Gemeinschaftsleistung unserer Inhouse-Teams im Asset- und Technischen Management, Vermietungsmanagement sowie durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Fondsmanagement möglich.“



Der Investment-Manager erzielte im vergangenen Jahr gleich mehrere, teils großvolumige Neuvertragsabschlüsse mit renommierten Mietern. So wurde die Deutsche Bundesbank für die Büroimmobilie „Prime Tower“ in Frankfurt langfristig für eine Fläche von knapp 14.300 m² als Mieter gewonnen [wir berichteten]. Die Immobilie ist Teil des „Wealthcap Spezial-AIF 5“. Ebenfalls für diesen Fonds wurden weitere 7.500 m² in der Kölner Büroimmobilie in der Subbelrather Straße 15 erfolgreich an Trusted Shops vermietet [wir berichteten].



In Mainz erreichte Wealthcap außerdem für die Mainzer Büroimmobilie Rheinkontor im Fonds „Wealthcap Spezial-AIF Büro 7“ die Vollvermietung [wir berichteten]. Die letzte frei stehende Fläche von 285 m² im ca. 15.500 m² großen Gebäude wurde von der Unternehmensberatung Fusion Consulting angemietet.