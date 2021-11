Wealthcap erreicht Vollvermietung im Rheinkontor Mainz

Wealthcap hat die Vollvermietung im Mainzer Rheinkontor erreicht. Die Unternehmensberatung Fusion Consulting hat einen Fünf-Jahres-Vertrag für 285 m² in der 15.479 m² großen Büroimmobilie, die der Investment Manager im vergangenen Jahr erworben hatte [wir berichteten], unterzeichnet.

