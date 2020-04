Wealthcap bstätigt Vermietungscoup in Ddorf

Wealthcap hat den im vergangenen Montag bekanntgewordenen Vermietungscoup mit der Oberfinanzdirektion in Düsseldorf bestätigt. Die Behörde des Landes Nordrhein-Westfalen wird wie berichtet in der Moskauer Straße 19 knapp 34.000 m² Mietfläche beziehen und dort künftig drei Finanzämter sowie das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung unterbringen

[wir berichteten]. Das voraussichtlich Ende 2023 beginnende Mietverhältnis umfasst eine Festlaufzeit von 20 Jahren. Dem Real Asset und Investment Manager Wealthcap ist damit der bisher größte Vermietungserfolg am Düsseldorfer Büroimmobilienmarkt 2020 gelungen [Großvermietungen pushen Düsseldorfer Büromarkt].

.

„Nach über einem Jahr intensiver Verhandlungen freuen wir uns sehr, einen der größten Vermietungserfolge am Düsseldorfer Büromarkt der letzten Jahre zu verzeichnen. Auch über das Gesamtjahr 2019 hinweg, gab es nur eine größere Vermietung am Markt, das macht die Dimension deutlich“, sagt Michael Stüber, Leiter Asset- und Portfoliomanagement bei Wealthcap.