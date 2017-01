WealthCap annonciert Zehn-Jahres-Hoch

Die UniCredit-Tochter WealthCap annonciert nicht nur ein Plus zum Vorjahr, sondern gleich ein Zehn-Jahres-Hoch: Mit einem Platzierungsvolumen von nahezu 400 Millionen Euro - im letzten Jahr waren es 323 Millionen Euro - bilanzieren die Münchner das beste Ergebnis seit 2007. Nach Unternehmensangaben wurde zeitgleich eine knappe Milliarde Euro in deutsche Immobilien investiert. Und: Allein 150 Millionen Euro konnten mit Publikumsfonds generiert werden.

.

WealthCap sicherte sich mit zwei großen Deals im vergangenen Jahr eine gleich zweifache Nominierung in der Hitliste der 20 größten deutschen Transaktionen. 630 Million Euro legten die Münchener für das Max-&-Merle-Kontingent mit 17 Bürokomplexen in wirtschaftsstarken Ballungsregionen - diversifiziert in Core- und Core-Plus-Immobilien auf den Tisch [WealthCap legt 630 Mio. für Deutschland-Portfolio von Savills IM hin]. 280 Millionen Euro zahlte WealthCap für die Zentrale des Handels- und Dienstleistungskonzerns BayWa AG - die revitalisierte Büroimmobilie mit 54.000 m² Nutzfläche wurde von der BayWa für 20 Jahre zurückgemietet [WealthCap erwirbt neuen BayWa-Stammsitz in München]. Für den Spezial-AIF mit dem Münchener Headquartier sammelte der Investor 70 Millionen Euro - und damit rund die Hälfte des avisierten Fondsvolumens - bei institutionellen Anlegern ein. An die WealthCap-Kunden wurden 2016 rund 400 Millionen Euro ausgeschüttet - was dem Plansoll entspricht. Die Assets under Managements erreichten eine Höhe von 9,7 Milliarden Euro.



Die Münchener diagnostizieren aktuell in ihrer inzwischen zum fünften Mal aufgelegten Immobilientrendstudie eine merkliche Gewichtsverschiebung bei den Anlageprioritäten: Während die Renditeerwartungen (angesichts des allgemeinen Umfelds verständlicherweise) sinken, verlieren lange Fondslaufzeiten ihre abschreckende Wirkung und gewinnen als Garant für langfristige Erlöse deutlich an Sympathie. Und: Obwohl Büro-Objekte bei Immobilienfonds nach wie vor als all-time-favorite gelten, machen Wohnimmobilien (ungeachtet der explodierenden Preise) merklich Boden gut - gefolgt von Hotel-, Logistik- und Pflegeimmobilien.