Bevor die TLG Immobilien durch eine milliardenschwere Fusion mit Aroundtown in die Zukunft startet, hat sie in der noch anhängigen Auseinandersetzung mit den ehemaligen WCM Aktionären einen ersten Teilerfolg erzielt. Das Landgericht Frankfurt am Main hat das im Zuge der Unternehmensübernahme durc

[…]