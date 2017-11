WCM mit „unverändert profitablem“ Wachstum

Nicht nur bei der TLG Immobilien AG lief es in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres wie am Schnürchen [TLG steigert FFO um 20 %], auch die planmäßig übernommene WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG meldet „unverändertes profitables Wachstum“. Dabei stand zunehmend die Integration der an­gekauften Portfolien im Vordergrund. Die erfolgreiche operative Entwicklung wurde begleitet von umfangreichen Maßnahmen zur Umsetzung der anstehenden Übernahme durch die TLG. Der Übernahmeprozess verlief laut der beiden Unternehmen planmäßig und löste bei WCM verschiedene Einmaleffekte wie z.B. Aufwendungen aufgrund diverser Formwechsel sowie Beratungsaufwendungen aus. Nach Ende des Berichtszeitraums wurde das Übernahmeangebot der TLG erfolgreich abgeschlossen. Mit Stand 6. Oktober 2017 hielt die TLG 85,9 Prozent der WCM-Aktien.

Das Konzernergebnis der WCM lag mit 17,0 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2017 auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 16,9 Mio. Euro. Die Mieterlöse in der Periode stiegen von zuvor 23,8 Mio. Euro auf 34,6 Mio. Euro. Dazu trug signifikant auch der deutliche Portfolioausbau der vergangenen 12 Monate bei. Das Immobilienportfolio von WCM wies zum 30. September 2017 einen Wert von 805,5 Mio. Euro auf im Vergleich zu 576,4 Mio. Euro zum 30. September 2016 und 662,1 Mio. Euro am Jahresultimo 2016. Die Funds from Operations (FFO I) stiegen im Berichtszeitraum auf 17,7 Mio. Euro nach 12,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht je Aktie einem Betrag von 0,13 Euro nach neun Monaten 2017 verglichen mit 0,10 Euro in der Vorjahresperiode. Der EPRA Net Asset Value (NAV) zum 30. September 2017 lag bei 351,5 Mio. Euro im Vergleich zu 345,4 Mio. Euro am Jahresende 2016. Das Immobilienportfolio wies zum 30. September 2017 eine EPRA Leerstands-Rate von 4,3 Prozent auf, gegenüber 3,8 Prozent zum Jahresende 2016. Der leichte Anstieg erklärt sich aus den Neuakquisitionen MIA I und MIA II, bei denen die Leerstände von 7,0 Prozent bzw. 4,8 Prozent zu einem temporären Anstieg der EPRA Leerstands-Rate führten. Der Net Loan to Value (LTV) belief sich auf 55,7 Prozent nach 53,1 Prozent am Jahresultimo 2016.



Der Vorstand von WCM bekräftigt unter Vorbehalt der Auswirkungen der Übernahme durch TLG, die im Geschäftsbericht 2016 abgegebene Prognose für 2017 zu den Funds from Operations in Höhe von 23 Mio. Euro bis 24 Mio. Die Mieterlöse für das Geschäftsjahr 2017 werden wahrscheinlich am oberen Ende oder leicht über der kommunizierten Spanne von 42 und 44 Mio. Euro liegen.