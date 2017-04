WCM-Vorstand rüstet sich offenbar gegen Übernahme durch DIC-Asset

Wie das Magazin Wirtschaftswoche berichtet, will Stavros Efremidis, Vorstandsvorsitzender der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, offenbar eine vollständige Übernahme durch den Wettbewerber DIC Asset verhindern und führt dazu Gespräche mit der TLG Immobilien. Bereits seit gut einem Jahr ist die DIC Asset an der WCM beteiligt. Efremidis soll laut Wirtschaftswoche „nun schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem weißen Ritter sein, der eine Übernahme durch die DIC verhindert.“ Dazu sollen die Gespräche mit der TLG geführt worden sein, heißt es in dem Bericht. Beide Seiten wollten sich auf Anfrage unserer Redaktion dazu nicht äußern.

