WCM bestätigt vorläufige Zahlen für 2016

Die im SDAX notierende WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG hat ihre am 21. März 2017 veröffentlichten Zahlen für das Jahr 2016 [WCM legt deutlich zu] bestätigt. Die Mieterlöse beliefen sich demnach auf 32,6 Mio. Euro und haben sich somit gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Das operative Ergebnis (FFO I) stieg auf gut 18,0 Mio. Euro von 7,9 Mio. Euro in 2015, und wurden damit mehr als verdoppelt. Das Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2016 beziffert sich auf 18,6 Mio. Euro bzw. 0,12 Euro pro Aktie.

Für das Geschäftsjahr 2017 plant die WCM AG den Bestand an Immobilien weiter auszubauen sowie ein operatives Ergebnis (FFO I) unter Berücksichtigung der bisher durchgeführten Transaktionen zwischen 23,0 Mio. Euro und 24,0 Mio. Euro zu erzielen. Die Mieterlöse sollen auf 42 bis 44 Mio. Euro wachsen. Darüber hinaus werden Vorstand und Aufsichtsrat der diesjährigen Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2016 eine Anlaufdividende in Höhe von 0,10 Euro je Aktie an die Aktionäre auszuschütten.



Positiver Jahresbeginn mit ersten Transaktionen

Der geplante Ausbau des Portfolios im laufenden Jahr konnte mit einer ersten abgeschlossenen Transaktion bereits teilweise realisiert werden. Zum 1. Februar 2017 ist das für 21,0 Mio. Euro erworbene Einzelhandelszentrum in Jena in das Portfolio integriert worden [WCM übernimmt weiteres Nahversorgungscenter]. Inklusive der Ende März diesen Jahres abgeschlossenen Mia-Akquisition [WCM schließt Mia-Transaktion ab] beträgt der Wert des WCM-Portfolios damit aktuell 796,2 Mio. Euro. Weitere Portfolio-Erweiterungen sind im Laufe des Jahres geplant.