WBS Training mietet im Hamburger Dock45

Die WBS Training AG hat neuen Büroräume im Hamburger Bürostandort City Süd angemietet und wird diese noch in diesem Monat beziehen. Auf ca. 1.300 m² wird der Experte für geförderte Weiterbildungen und Umschulungen im „Dock45“, Heidenkampsweg 45 qualifizierte Bildungsmaßnahmen anbieten. Ausgewählte Experten und Trainer sorgen für höchstes Niveau und eine spannende Themenvielfalt, zum Beispiel in den Bereichen IT, SAP, CAD, Personal, Medien, Kaufmännisches, Sprachen sowie Gesundheit. Jährlich absolvieren über 25.000 Menschen erfolgreich eine Weiterbildung oder Umschulung bei WBS Training. HIT Hamburger Immobilien Team GmbH Chartered Surveyors war sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter im qualifizierten Leadmaklermandat beratend und vermittelnd tätig.

