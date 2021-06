WBM verdient deutlich weniger

Die WBM hat im Jahr 2020 ein Jahresergebnis von 24 Millionen Euro erzielt, das sind sieben Millionen weniger als im Vorjahr.

.

„Die Pandemie hat Spuren in unserer Bilanz hinterlassen. Das operative Ergebnis bleibt hinter der Planung zurück. Aber anders als in vielen Branchen, aus denen auch unsere Gewerbemieter kommen – Einzelhandel, Tourismus, Veranstaltungen – ist diese Krise für die WBM nicht existenzbedrohend", so die Geschäftsführung der WBM.



Trotz der Corona-Pandemie investierte die WBM aber deutlich mehr in Neubau und Bestand als im Vorjahr. In den Wohnungsneubau flossen rund 61 Millionen Euro, das sind sechs Millionen mehr als im Vorjahr, in Instandsetzung und Modernisierung mit 83 Millionen Euro sogar 18 Millionen mehr als noch 2019. Insgesamt wuchs der Bestand um 564 Wohnungen, 436 davon neu gebaut. Im Rahmen kommunaler Vorkaufsrechte wurden 127 Wohnungen angekauft. Der Gewerbebestand wuchs um 20 Einheiten und eine Unterkunft für Geflüchtete mit 275 Plätzen. Für Soziales und Kultur stellt die WBM 48.000 ihrer insgesamt 300.000 m² Gewerbefläche zur Verfügung.



Erschwert haben die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie die Vermietung freigewordener Wohnungen. Mit Wohnungsbesichtigungen in Kleingruppen, einzeln oder online per Fotodokumentation hielt die WBM dennoch ihre Wiedervermietungsquote. Der Leerstand bei Wohnungen blieb bei niedrigen 1,6 Prozent.



Laufende Sanierungsarbeiten in den Wohnungen wurden im Lockdown zeitweise gestoppt, um die Mieter*innen nicht zusätzlich zu belasten oder nur unter speziellen Hygienemaßnahmen weitergeführt. Die Mieter*innen der WBM zeigten überwiegend großes Verständnis dafür und für notwendige Einschränkungen wie zum Beispiel die Sperrung von Spielplätzen.



Während die Mietrückstände bei Wohnungen nicht signifikant anstiegen, wurden viele Gewerbemieter im Einzelhandel, der Gastronomie, Hotellerie oder im Veranstaltungsgeschäft von pandemiebedingten Schließungen und Kontaktbeschränkungen hart getroffen. Die WBM stundete auf Antrag schnell und unbürokratisch Mieten (346 Fälle) und verhandelte im Jahr 2020 insgesamt 247 Gewerbemietverträge neu. Dabei gab es kein Patentrezept, sondern in jedem Einzelfall Lösungen, welche die Lasten fair verteilen.



Die WBM will die Mischung der Branchen und Mieter in ihren Gewerbeobjekten weitestgehend erhalten und einer drohenden Verwaisung der Innenstadt Geschäftsaufgaben oder Insolvenzen entgegenwirken.



Die Mitarbeiter der WBM waren im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 innerhalb weniger Tage in der Lage ins Home Office zu wechseln. Derzeit arbeitet nur etwa ein Drittel der Belegschaft im Büro. Zum Ende des Jahres 2020 bezog die WBM ein Ausweichquartier am Spittelmarkt (Leipziger Straße 54), weil der Unternehmenssitz bis Anfang 2022 umfassend saniert und modernisiert wird.