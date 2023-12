WBM setzt Spatenstich in der Köpenicker Straße

Mit dem Spatenstich hat WBM am Freitag ihr Bauprojekt in Berlins Köpenicker Straße 104-114 begonnen. Gebaut werden hier zwei markante Gebäudekomplexe, ein 12-geschossiges Hochhaus sowie ein dreigeschossiger Flachbau. Beide Immobilien entstehen an einem historisch bedeutenden Ort, der einst Standort der weltweit ersten „Flugzeugfabrik“ gewesen ist und heute an Otto Lilienthal erinnert.

