WBM legt Grundstein für 364 Wohnungen in Spandau

Die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (WBM) hat am Freitag im Beisein der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Katrin Lompscher und des Spandauer Stadtrats für Bauen, Planen und Gesundheit Frank Bewig den Grundstein für 364 neue Wohnungen an der Daumstraße, direkt am Havelufer gelegt.

.

Ganz nah am Wasser entsteht rund um die Daumstraße bis 2024 ein neues Quartier - Waterkant Berlin. Unter dieser Dachmarke errichten die beiden landeseigenen Wohnungsbauunternehmen Gewobag insgesamt rund 2.500 Wohnungen, dazu Nahversorgungseinrichtungen und Freizeitflächen [Berlin: Gewobag und WBM planen 2.500 Wohnungen in Spandau]. Für den ersten Bauabschnitt der WBM an der Daumstraße wurde heute der Grundstein gelegt.



Für Senatorin Katrin Lompscher ist das Projekt der Beleg dafür, dass leistbare Mieten und hohe Qualität sich nicht ausschließen müssen: „Die WBM schafft hier hochwertigen und dennoch bezahlbaren Wohnraum. Eine Wohnung direkt an der Havel, mit Fußbodenheizung und autofreiem Innenhof ist somit kein Privileg für Besserverdienende sondern kommt auch für Familien mit kleineren Einkommen in Frage. Die WBM erfüllt damit ihren besonderen Auftrag zur sozialen Wohnraumversorgung in Berlin.“



An der Daumstraße haben fast alle Wohnungen einen direkten Bezug zum Wasser. Eine öffentlich zugängliche Uferpromenade und die autofreien Gartenhöfe mit Spielplätzen zwischen den Wohngebäuden schaffen eine hohe Wohnund Aufenthaltsqualität. Alle Wohnungen werden über einen Balkon oder eine Terrasse sowie eine Fußbodenheizung verfügen. Die Wärme wird umweltfreundlich vom Blockheizkraftwerk des Projektpartners Gewobag ED erzeugt. Auf dem Gelände befindet sich auch die denkmalgeschützte Halle der ehemaligen königlichen Pulverfabrik. Sie wird in Absprache mit dem Denkmalschutz saniert. Denkbar ist hier künftig zum Beispiel eine gastronomische Nutzung.



„Berlin wächst, und Spandau ist einer der am dynamischsten wachsenden Bezirke. Auf beiden Seiten der Havel wächst ein ganzer, neuer Stadtteil heran. Um dieses Wachstum gut zu steuern und lebenswerte Quartiere zu gestalten, benötigen wir im Wohnungsbau Partner, die nachhaltig und mit Weitblick agieren. Mit der WBM leben wir diese Partnerschaft sehr erfolgreich“, so Baustadtrat Frank Bewig.