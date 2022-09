WBM feiert Richtfest in Spandauer Parkstraße

Der Rohbau des neuen Wohnbauprojekts in der Parkstraße steht. Unweit der Altstadt und nahe des Vivantes-Klinikums Spandau errichtet die landeseigenen WBM insgesamt 40 Mietwohnungen, davon 20 gefördert. Das erreichte Etappenziel wurde gestern gebührend mit dem Richtfest gefeiert.

