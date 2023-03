WBM feiert Richtfest in Charlottenburg

Gemeinsam mit Andreas Geisel, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, und Wenke Christoph, Staatssekretärin für Integration und Soziales, hat die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH gestern Richtfest für 146 Neubauwohnungen und eine Kindertagestätte in der Quedlinburger Straße gefeiert.

.