WBM feiert Richtfest auf der Fischerinsel

Die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (WBM) hat am Freitag im Beisein der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und weiteren Vertretern aus Politik und Gesellschaft Richtfest für 210 neue Wohnungen - davon 50 Prozent gefördert - in Berlins historischer Mitte gefeiert.

