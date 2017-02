WBI veräußert Beteiligung an Think Project! an TA Associates

Die Walter Beteiligungen und Immobilien AG (WBI) hat ihre 80%ige Beteiligung an der Think Project! GmbH an TA Associates, ein US-amerikanisches Private Equity Unternehmen, verkauft. WBI wird die zugeflossenen Finanzmittel innerhalb der nächsten drei Jahre wieder in Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen und Immobilienprojekten reinvestieren. Der Verkauf wurde mit Zustimmung der Kartellbehörden bereits am 22. Dezember 2016 vollzogen.

.

Das von WBI im Jahr 2000 gegründete Unternehmen bietet eine SaaS-Cloud-Lösung für die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit (Cross-Enterprise-Collaboration) in Bau-Großprojekten. Die internetbasierte Lösung von Think Project! wird bereits von mehr als 100.000 Anwendern in über 8.000 Projekten in mehr als 40 Ländern genutzt. Das ganzheitliche und hoch flexible Lösungs-Portfolio basiert auf neuester Technologie und ist bereits für das Arbeiten mit BIM konfiguriert. Think Project! wird von Immobilieneigentümern und -Nutzern wie auch von Generalunternehmen in über 20 Branchensektoren verwendet, so etwa in der Energiewirtschaft, in der Automobilwirtschaft sowie bei Infrastruktur- und öffentlichen Großprojekten.Das Unternehmen zählt rund 200 Mitarbeiter am Hauptsitz München, am Entwicklungscenter in Berlin sowie regionalen Vertriebsstandorten in Spanien, Polen, Österreich, den Niederlanden und Frankreich. Thomas Bachmaier wird als CEO Think Project! weiter führen und auch an der Gesellschaft beteiligt bleiben.



Für WBI ergibt sich mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion die Möglichkeit, die aus dem Verkauf generierten Mittel zukünftig breiter zu investieren. Neben Projektentwicklungen im Immobiliensegment und dem Ausbau des Bestandsimmobilien-Portfolios soll auch wieder in neue unternehmerische Beteiligungen investiert werden.