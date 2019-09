Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft (wbg) hat in der Hindenburgstraße 38-40 in Darmstadt ein Entwicklungsgrundstück verkauft. Auf dem Areal steht derzeit noch das Gebäude des 1949 in Tübingen gegründeten Verlagshauses, das seit 1953 in Darmstadt beheimatet ist. Die wbg, größte geisteswisse

[…]