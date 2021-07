Wbg Nürnberg stellt Modellprojekt „effizient bauen, leistbar wohnen“ vor

Gestern Mittag wurde das Modellprojekt „effizient bauen, leistbar wohnen – mehr Wohnungen für Bayern“ des Experimentellen Wohnungsbaus des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr an der Neusalzer Straße 2-4 in Nürnberg vorgestellt und der darin befindliche Sigena-Nachbarschaftstreff eingeweiht. Mit dabei waren die Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin Schreyer, MdL, und der Vorsitzende der Wbg-Aufsichtsräte, Oberbürgermeister Marcus König.

