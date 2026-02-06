WBG Nürnberg feiert Richtfest für Green Eleven

Mit dem Richtfest für das Wohnprojekt Green Eleven setzt die wbg Nürnberg einen weiteren Meilenstein im Quartier Großreuthgrün. Das Ensemble zählt zu den letzten Bauvorhaben des Areals und verbindet eigenständige Architektur mit nachhaltigen Konzepten. Elf Townhouses und Eigentumswohnungen entstehen in direkter Nachbarschaft zum Züricher Park und stärken das Angebot an hochwertigem Wohneigentum in der Stadt.

