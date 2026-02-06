Neubau im Quartier Großreuthgrün
WBG Nürnberg feiert Richtfest für Green Eleven
Mit dem Richtfest für das Wohnprojekt Green Eleven setzt die wbg Nürnberg einen weiteren Meilenstein im Quartier Großreuthgrün. Das Ensemble zählt zu den letzten Bauvorhaben des Areals und verbindet eigenständige Architektur mit nachhaltigen Konzepten. Elf Townhouses und Eigentumswohnungen entstehen in direkter Nachbarschaft zum Züricher Park und stärken das Angebot an hochwertigem Wohneigentum in der Stadt.
Mit dem Richtfest für das Wohnprojekt Green Eleven im Kuchweg 1-7 setzt die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen einen weiteren Akzent im neuen Quartier Großreuthgrün. Der Abschluss des Rohbaus markiert einen wichtigen Baufortschritt und unterstreicht zugleich die besondere Stellung des Projekts innerhalb des Quartiers. Green Eleven ist eines der letzten Bauvorhaben in Großreuthgrün und zählt zugleich zu den architektonisch prägenden Projekten.
„Großreuthgrün zeigt beispielhaft, wie moderner Städtebau heute gelingen kann: mit hoher Aufenthaltsqualität, viel Grün, einer hervorragenden Infrastruktur und in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Züricher Park. Die jetzt hier entstehenden Stadthäuser verbinden urbanes Wohnen mit Nähe zur Natur und schaffen attraktives Eigentum in einem der spannendsten Entwicklungsgebiete Nürnbergs“, betont Oberbürgermeister Marcus König.
Das Ensemble Green Eleven umfasst elf hochwertige Townhouses und Eigentumswohnungen. Die Fertigstellung ist bis Ende 2026 geplant. Die Architektur ist bewusst eigenständig gestaltet: auskragende Betondächer über den Carports, Fassadenbegrünung, begrünte Dachgärten sowie ein zentraler, bepflanzter Eingangsbereich prägen das Erscheinungsbild. Die Townhouses bieten jeweils rund 144 m² Wohnfläche mit separatem Eingang, eigenem Garten, großzügigem Dachgarten und voller Unterkellerung. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Eigentumswohnungen mit bodentiefen Verglasungen, Fußbodenheizung und Parkettböden sowie ein Penthouse mit Dachgarten und Blick auf die Nürnberger Burg.
Ein zentrales Element ist der Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss als bewusst gestalteter Ort der Begegnung. Ob Nachbarschaftstreffen, private Feiern oder gemeinsames Public Viewing: Der Raum mit Multimediaanschluss und zusätzlichem Nebenraum, etwa für Fitness oder Hobby, stärkt das soziale Miteinander.
Auch in puncto Nachhaltigkeit überzeugt Green Eleven. Das Projekt wird im Effizienzhaus-55-Standard realisiert, mit zentraler Wärme- und Warmwasserversorgung über Fernwärme, Be- und Entlüftungsanlage sowie vorbereiteter Infrastruktur für E-Mobilität an den Stellplätzen. Vorinstallierte Blumenkästen, Dachgärten und Fassadenbegrünung sind integraler Bestandteil des nachhaltigen Gesamtkonzepts.
„Green Eleven steht für ein Mehr an Lebensqualität. Wir schaffen hier nicht einfach Wohnungen, sondern ein Wohnensemble mit Identität, gut durchdacht, architektonisch markant und eingebettet in ein starkes städtebauliches Gesamtkonzept“, erklärt Ralf Schekira, Geschäftsführer der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen.