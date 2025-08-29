Watzl Group kauft mit JV-Partner Stuttgarter „Hirschhaus“
Die Watzl Group hat gemeinsam mit einem Schweizer Family Office das „Hirschhaus“ in zentraler Lage von Stuttgart erworben. Das Büro- und Geschäftshaus liegt in einem stark aufgewerteten Innenstadtquartier.
Das Objekt in der Hirschstraße 22 befindet sich nur wenige Schritte vom Rathaus entfernt – in einem Areal, das sich in den vergangenen Jahren mit dem EmiLu Hotel und zahlreichen High-End-Gastronomiebetrieben als neue In-Location der Landeshauptstadt etabliert hat. Für die 2.717 m² große Immobilie ist eine energetische Kernsanierung und Positionierung im Premiumsegment geplant.
„In den vergangenen Jahren haben wir uns als zuverlässiger Investmentpartner von Family Offices für Investments im deutschen Immobilienmarkt etabliert. Wir bieten exklusiven Zugang zu Buy & Hold- und Buy & Sell-Strategien, in die wir gemeinsam über maßgeschneiderte Joint-Venture-Strukturen investieren. Wir richten uns dabei flexibel nach den Zielen unserer Partner – für uns sind beide Ansätze hochattraktiv. Wichtig ist: Wir erwerben nur Immobilien, die wir auch langfristig in unserem eigenen Portfolio halten würden“, erklärt Jan Watzl, CEO der Watzl Group.
Die Transaktion wurde von BNP Paribas Real Estate vermittelt. Noerr und Trewitax haben die rechtlichen und steuerlichen Aspekte begleitet.