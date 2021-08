Der österreichische Hersteller von Microdrinks „Waterdrop“ mietet ab November 2021 rund 200 m² Einzelhandelsflächen in einem Neubau in der Hohe Straße 141 in Köln. Dabei handelt es sich nach Pop-Up-Stores um das erste permanente Geschäft des Unternehmens in Deutschland. CBRE war bei der Vermietung vermittelnd und beratend tätig. Vermieter ist…

