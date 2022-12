Am 7. Dezember 2022 hat in der Shopping-Plaza im Terminal 2 das Wiener Start-up Waterdrop eröffnet. Das österreichische Unternehmen will mit seinen „Microdrinks“ Menschen zum Wassertrinken animieren. Der Shop bietet Passagieren ein breites Sortiment an plastikfreien Trinkflaschen und natürlichen Drops. Der Flughafen Wien erweitert damit sein Angebot an heimischen Marken.

[…]