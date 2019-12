Wasserstadt Limmer: Vertriebsstart der ersten 51 Wohnungen erfolgt

Für das gemeinsame Wohnprojekt Weitsicht der Meravis Bauträger GmbH und der Wasserstadt Limmer Projekt 1 GmbH hat – nach dem Baustart im Mai 2019 – nun der Vertrieb der 51 auf Baufeld 1 bis 3 entstehenden Eigentumswohnungen begonnen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant.

Mit der Wasserstadt Limmer wird auf dem ehemaligen Continental-Gelände ein attraktiver und moderner Lebensraum realisiert: Direkt am Ufer entsteht hier das Wohnprojekt – nur fünf Kilometer von Hannovers Zentrum entfernt. Die drei Gebäude aus rotbraunen Fassadenklinker beherbergen 51 moderne Eigentumswohnungen auf einer Gesamtwohnfläche von etwa 4.250 m². Durch die fächerförmige Anordnung zum Leineabstiegskanal hin, verfügt die Mehrzahl über einen Ausblick auf das Gewässer. Das Wohnangebot reicht vom 49 m² großen 2-Zimmer-Apartment bis zum 130 m²-Penthouse. Die aktuellen Preise für die Wohnungen belaufen sich zwischen 5.200-8.000 Euro/m².



Ein wichtiger Aspekt beim Wohnprojekt ist auch die Nachhaltigkeit: Die zukunftsfähigen Gebäude bieten bereits jetzt das Ausbaupotential für die Integration regenerativer Energiekonzepte, werden mittels des Nahwärmenetzes der Wasserstadt beheizt und erfüllen die energetischen Standards und Anforderungen der Klimaschutzregion Hannover. Aufgrund dessen wurde die Wasserstadt Limmer als erste Quartiersentwicklung in Niedersachsen von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen mit dem DGNB-Gold-Gütesiegel vorzertifiziert, das für besonders ökonomische, ökologische, soziokulturelle und funktionale Bauvorhaben vergeben wird. „Die DGNB-Vorzertifizierung bestätigt unsere Vision für die Wasserstadt Limmer. Neue Wohnprojekte müssen künftig vor allem in puncto Nachhaltigkeit und Nutzungsmischung Maßstäbe setzen, um den wachsenden ökologischen und funktionellen Anforderungen an modernem Wohnraum gerecht zu werden“, sagt Matthias Herter. Gleichwohl freuen wir uns, dass wir eines der wenigen oder momentan das einzige Bauprojekt am Wasser realisieren können.