Wasserrettungszentrum Außenalster feiert Eröffnung

Für die Sicherung der Wasserflächen und Unterstützung der ansässigen Einsatzkräfte soll das Wasserrettungszentrum Außenalster einen ganzjährigen Stützpunkt für alle an der Wasserrettung an der Alster Beteiligter bieten und somit die Sicherheitsstandard verbessern. Die Zugänglichkeit der Wasserfläche mit Einsatzfahrzeugen war bisher nur an der öffentlichen Trailerstelle „Eichenpark“ möglich und bei Bedarf mussten Boote durch Kräne zu Wasser gelassen werden. Die nun neu erstellte Slip- und Steganlage wird den direkten und schnellen Zugang zur Alster für alle Hilfskräfte ermöglichen. Mit dem Wasserrettungszentrum und der Slip- und Steganlage werden die Sicherheits- und Arbeitsbedingungen der Rettungskräfte dauerhaft verbessert und stellen somit einen ganzjährig nutzbaren Stützpunkt der für die Wasserrettung tätigen Hilfsorganisationen dar.



Heute übergaben Andy Grote, Senator der Behörde für Inneres und Sport, Senator Dr. Andreas Dressel von der Finanzbehörde und Martin Görge, Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH den Neubau des Wasserrettungszentrums Außenalster feierlich an die Feuerwehr Hamburg, vertreten durch Leiter Dr. Christian Schwarz und Heiko Mählmann, Präsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Hamburg e. V.



„Die Außenalster ist Hamburgs beliebtestes Freizeit- und Wassersportrevier. Gerade im Sommer zieht es die Hamburgerinnen und Hamburger raus aufs Wasser. Mit dem neuen, zentral gelegenen Wasserrettungszentrum schaffen wir beste Voraussetzungen, damit Hamburgs Retter schnell und effektiv helfen können, wenn sie gebraucht werden. Ein starkes Plus an Sicherheit für unsere Stadt und den Hamburger Wassersport“, so Senator Andy Grote, Behörde für Inneres und Sport.



Der Standort des neuen Wasserrettungszentrums befindet sich am westlichen Ufer der Außenalster, am Anleger Alte Rabenstraße in direkter Nachbarschaft zur Außenstelle Alster des Wasserschutzpolizeikommissariats 2. Weiterhin ist in dem Gebäude eine öffentliche barrierefreie und behindertengerechte WC-Anlage integriert worden.



Die Finanzierung des Erweiterungsbaus erfolgt durch die HGV, welche das Objekt an die Sprinkenhof GmbH verpachtet, die das Gebäude wiederum an die Feuerwehr Hamburg vermietet. Im Januar 2020 erfolgte die Baugenehmigung, sieben Monate nach Einreichung des Bauantrages. Im Herbst 2020 wurde mit dem Bau begonnen, der im Juli 2021 fertiggestellt werden konnte. Heute erfolgte die feierliche Einweihung und Übergabe an die Feuerwehr Hamburg, die die Flächen zur Nutzung an den DLRG Landesverband Hamburg übertragen hat. Das öffentliche barrierefreie WC wurde durch einen einmaligen Investitionskostenzuschuss der BUKEA finanziert und wird der Stadtreinigung Hamburg zur Bewirtschaftung übertragen. Eine zeitliche Behinderung durch die Pandemie ist insbesondere bei Lieferzeiten und Beschaffung von Baustoffen eingetreten.



Der eingeschossige Neubau wurde in dem Bereich der in Wasseroberfläche liegenden Asservatenkammer der Wasserschutzpolizei errichtet, um möglichst wenig Fläche zu versiegeln. Gemäß den Anforderungen des Bezirksamtes, des Denkmalschutzes und des Oberbaudirektors kragt das Gebäude stützenfrei über den Bestand aus. Im Wasserrettungszentrum befindet sich der Dienstraum mit großer Fensterfront zur Alster. Nebenräume wie Ruheraum, Umkleiden und sanitäre Anlagen sowie Technik- und Lagerräume befinden sich im rückwärtigen Gebäudeteil. Für die Zugänglichkeit der barrierefreien öffentlichen WC-Anlage ist vom Harvestehuder Weg eine Zuwegung hergestellt worden. Das Architekturbüro SKA Sibylle Kramer Architekten setzte den Neubau um.



„Wir freuen uns, mit der Fertigstellung des Wasserrettungszentrums ein Bauvorhaben abzuschließen, welches trotz seiner geringen Größe einen erheblichen Umfang in der Realisierung hatte. Neben den Anforderungen der Baukonstruktion am Ufer der Außenalster musste an diesem sensiblen Standort mit besonderer Sorgfalt die Balance zwischen Nutzungsanforderung und Realisierungsmöglichkeit auf engem Raum gefunden werden. Daher sind wir sehr zufrieden, mit dem realisierten Entwurf einen Baukörper geschaffen zu haben, der sich harmonisch in das Alstervorland einfügt“, freut sich Martin Görge, Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH.