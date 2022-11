Das Wasseraufbereitungsunternehmen Ledos AG mietet in der Geitlingstraße 115 in Mülheim a.d. Ruhr 1.750 m² Hallenfläche und 829 m² Bürofläche. Der Einzug in die von Ruhr Real vermittelte Immobilie erfolgte bereits im Oktober dieses Jahres. Eigentümer ist ein lokaler privater Investor.

