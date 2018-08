Was wird aus dem Checkpoint Charlie?

Der Checkpoint Charlie, der einstige Grenzkontrollpunkt an der Friedrichstraße in Berlin, soll laut Senats mehr Bedeutung bekommen. 28 Jahre nach dem Fall der Mauer herrscht dort täglich reger Touristenbetrieb, aber für den Senat kommt die historische Bedeutung des Ortes zu kurz. Für die Bebauung der Filetgrundstücke mit rund 3.000 m² Fläche am ehemaligen Grenzübergang hat das extra eingesetzte Gutachtergremium nun eine erste Leitlinie herausgegeben, die unterm Strich aber auch bedeutet, dass keines der sieben Entwürfe zum Ideenwettbewerb der ausgewählten Architekturbüros umgesetzt wird.

„Ich freue mich, dass wir jetzt einschätzen können, wie sehr unterschiedliche städtebauliche Vorschläge von einer Blockrandbebauung bis hin zu stadtbildprägenden Hochhäusern von engagierten Bürgerinnen und Bürgern wie von Expertinnen und Experten eingeschätzt werden. Es ist im Ergebnis sehr hilfreich, dass es dennoch in diesem breiten Meinungsspektrum möglich war, sich im Gutachtergremium auf entscheidende Qualitätskriterien zu verständigen. Diese Kernvorgaben müssen nun von den am Verfahren Beteiligten, von Bürgerinnen und Bürgern aber nicht zuletzt auch vom Abgeordnetenhaus, das einen rahmensetzenden Bebauungsplan beschließen muss, diskutiert und gegebenenfalls auch ergänzt werden, um so eine belastbare Grundlage für die nächsten Planungsschritte zu erreichen“, so Senatorin Lompscher.



Wichtig ist dem Gremium, zu dem neben drei Architekten auch der Projektentwickler Trockland, die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen, die Senatsverwaltung für Kultur und Europa sowie die Bezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg gehören, dass es beidseits der Friedrichsstraße viel Freifläche gibt. Als Leitbild einer Platzbildung dient die Veranschaulichung der ehemaligen Grenzübergangsstelle (GÜSG) in ihrer räumlichen Tiefe entlang der Friedrichstraße: Sowohl im Westen, wie auch im Osten der Friedrichsstraße soll eine Freifläche vorgehalten werden, die den Blick auf die Brandwände der Mauerstraße 93 und der Zimmerstraße 79/80 ermöglicht. Der gesamte Bereich der ehemaligen, sogenannten „Mauertaschen“ soll von Bebauung freigehalten werden. Grundsätzlich ist bei der Bebauung eine Höhenentwicklung zwar ausdrücklich befürwortet, Hochhäuser dürfen aber ca. 60 m nicht überschreiten, damit sind Pläne wie die von David Chipperfield Architects vom Tisch. Eine Überbauung der Friedrichsstraße – als Hochpunkt oder als Brücke – wird ebenfalls ausgeschlossen. Das geplante Museum des Kalten Krieges soll städtebaulich und architektonisch skulptural und expressiv gestaltet werden, um seine Auffindbarkeit zu erhöhen und die Besonderheit des Ortes zu unterstreichen. Dem Museum ist eine ausreichend große Platzfläche als Vorplatz zuzuordnen. Die Bebauung auf der Ostseite soll entsprechend ihrer alltäglicheren Nutzungen zurückhaltender und weniger expressiv gestaltet sein.



Mit dieser Leitlinie wären die Pläne von Trockland - zumindest in einer überarbeiteten Version - noch im Rennen. Der Investor plant auf dem östlichen Areal nach Plänen von Graft das erste Hard Rock-Hotel in Kontinentaleuropa zu errichten [Trockland baut 289 Wohnungen am Checkpoint Charlie]. Zudem sollen westlich Wohnungen, Büros, Geschäfte, Freiflächen sowie das Museum entstehen. Der Investor hatte im Zuge der Planung offenbar bereits umfangreiche Absprachen mit dem Senat getroffen, die in den letzten Wochen stark kritisiert wurden und auf der politischen Bühne zu heftigen Diskussionen führten.