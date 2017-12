Was lange währt – Schadowstraße 78 wird vergoldet

Die Düsseldorfer Schadowstraße hat eine bewegte Geschichte hinter sich – und eine spannende Zukunft vor sich. Nach Glanzzeiten in den 1990er Jahren verlor die West-Ost-Achse in der Stadtmitte schleichend an Attraktivität, „berappelte“ sich in den letzten Jahren – nicht zuletzt aufgrund des Engagements eines sehr emsigen City-Rings – wieder und zählt derzeit mit 12.360 Passanten in der Stunde erneut zum Kreis der zehn beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands [wir berichteten]. Ab 2020 erhält die Meile dann noch ein bauliches Update, das bereits beschlossen und abgesegnet ist – indes erst starten kann, wenn der Bau des Kö-Bogens 2 abgeschlossen ist [wir berichteten]. Vor diesem Hintergrund muss auch die wechselhafte Geschichte der Nummer 78 betrachtet werden: Das mehrfach verkaufte Gebäude aus den 1960er Jahren wird nun endgültig in eine High Street-Immobilie projektiert.

Den Zuschlag für die Liegenschaft sicherten sich ein Joint Venture des Projektentwicklers Fay Projects aus Mannheim und Greyfield Real Estate aus Essen. Die entsprechenden Kaufverträge für das 397 m² große Grundstück Schadowstraße 78 sind laut der beiden Partner bereits abgeschlossen. Die Nummer 78 gehörte zunächst der Düsseldorfer Brune Gruppe, die sie Mitte 2013 an die MBB Beteiligungsgesellschaft für Immobilien verkaufte [Düsseldorf: MBB kauft Geschäftshaus an der Schadowstraße]. Zunächst sollte das gemischt genutzte Gebäude grundsaniert und modernisiert werden. Ab 2015 stand schließlich ein Abriss samt Neubau im Raum – zu einem Zeitpunkt als vehement an der Schadowstraße (neu-)gebaut wurde und die Achse im Mittelpunkt der (auch verkehrlichen) Neugestaltung des Gesamtareals rund um den Kö-Bogen stand. Gute zwei Jahre später hat nun das Düsseldorfer Architekturbüro „Phase 5“ den Generalunternehmer-Auftrag von Fay und Greyfield erhalten: In der zukünftigen Fußgängerzone zwischen Galeria Kaufhof und Peek & Cloppenburg ein eben solches Geschäftshaus zu realisieren.





Die Animation sieht einen spiegelverglasten, schlanken Turm mit andockenden, absteigenden „Treppen“-Komplexen vor, die die Fassadengestaltung des Hauptgebäudes aufnehmen. Der Neubau wird insgesamt über eine vermietbare Fläche von 2.000 m² verfügen. Im Unter-, Erd- und erstem Obergeschoss werden Einzelhändler einziehen, für die übrigen Etagen sind Büroflächen geplant. Die Silhouette charakterisiert der Generalunternehmer mit „strukturierte Reduktion“, das Innenleben des Geschäftshauses soll modernsten Standards genügen und die Ausstattung so gestaltet werden, wie es der Lage des Gebäudes entspricht: 1A.