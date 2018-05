Was bringt die Zukunft für Frankfurt am Main?

Flächenüberhang vs. Flächenverknappung – wo stehen wir in 5 Jahren? „Zurzeit ist es schwierig, einem Interessenten ab einer gewissen Größenordnung mehrere Neubauten im Bankenviertel anzubieten,“ so Oliver Gresens, Prokurist bei blackolive. Vorbei ist die Zeit, als der Kunde die Qual der Wahl hatte. „Taunusturm“ voll, „Opernturm“ voll. Wann kommt Nachschub, fragen sich sowohl Mieter als auch Makler, welcher der hohen Nachfrage gerecht werden soll?

Sehnlichst erwartet werden die nächsten Fertigstellungen von High-Quality-Gebäuden wie zum Beispiel dem „Omniturm“ in der Großen Gallusstraße 16-18 (Fertigstellung im 1. Quartal 2019 geplant). Dieses Gebäude bietet den Mietern eine Gesamtfläche von ca. 41.500 m² und trägt somit zur Entlastung der angespannten Nachfragesituation im CBD bei. Darüber hinaus entsteht aktuell der sogenannte „Marienturm“ mit Fertigstellung im 1. Quartal 2019, welcher gemeinsam mit dem „Marienforum“ die „Marieninsel“ bildet. Fertigstellung des Ensembles mit einer Gesamtfläche von ca. 48.000 m² ist im 2. Quartal 2019 geplant.



Weiterhin ist die Vorfreude auf die in den nächsten 5 Jahren auf den Markt kommenden Neubauprojekte wie „The Spin“ mit geplanter Fertigstellung im 2. Quartal 2021 und einer Gesamtfläche von ca. 8.200 m² groß – ebenfalls das „Four“, in dem eine Gesamtfläche von ca. 82.200 m² dargestellt werden kann und welches 2023 fertiggestellt sein wird. Abschließend ist das im Europaviertel gelegene „One“ der CA Immo mit ca. 40.000 m² und geplanter Fertigstellung im Jahre 2021 zu erwähnen. Diese Projekte bilden die zentralen Dreh- und Angelpunkte des „neuen“ Frankfurter Büromarkts.



Die Vielzahl der erwähnten Projekte lässt bereits darauf schließen, dass trotz einer aktuellen Leerstandsquote von lediglich 8,29 % zukünftig Entlastung geschaffen wird. „Diese Projekte werden nicht nur die Flächensituation im CBD verändern, sondern den Anblick der Frankfurter Skyline neu prägen“, so Oliver Gresens, blackolive.



Wo kommen wir her?

Wie bereits erwähnt, befinden wir uns aktuell in einer Marktlage mit 8,29 % Leerstand am Frankfurter Büromarkt. In absoluten Zahlen bietet sich eine vermietbare Fläche von 963.805 m². Verglichen mit anderen Büromärkten der Top-7-Standorte ist die Situation aktuell noch moderat. Doch der Leerstand der Flächen sinkt, im Besonderen im stark nachgefragten Central Banking District (CBD) Frankfurts. Gerade Großmieter stehen hier immer wieder vor der Aufgabe, große, verfügbare, zusammenhängende Flächen zu finden. Nach den eher überschaubaren Fertigstellungsraten der letzten drei Jahre (80.000–125.000 m²) und sehr hohen Belegungsraten steigt das Fertigstellungsvolumen im Jahr 2018 auf knapp 150.000 m² an, wovon allerdings mit Stand von heute nur noch knapp ein Viertel verfügbar ist. Ab 2019 steigen die Fertigstellungen auf 200.000 m² und mehr pro Jahr. „Dieser Trend beschreibt das hohe Potenzial für zukünftige Nutzer im CBD.“



Noch vor 5 Jahren standen wir bei einer Leerstandsquote von 12,6 %. Diese Zahl belegt, dass innerhalb von wenigen Jahren die Leerstandsquote um 4 Prozentpunkte gesunken ist (i. Vgl. zu 8,29 % heutigem Leerstand). Bei einer geschätzten Vermietungsleistung von 500.000–600.000 m² pro Jahr stellt sich die Frage, wie es in 5 Jahren auf dem Frankfurter Büromarkt aussehen wird. Hier schließt sich der Kreis zu den eingangs beschriebenen Projekten im Frankfurter CBD. Diese Gebäude werden in der Zukunft wohl die zentrale Rolle der aktuellen und kommenden Nachfrage spielen und tragen zur Entlastung dieser Situation bei.



Wenngleich sich der Leerstand im gesamten Büromarktgebiet deutlich reduziert, im Besonderen im CBD, entsteht in Frankfurt in den nächsten Jahren wieder ausreichend Fläche, um den Bedarf für zukünftige Mieter zu decken. Die Zeiten für Mieter und Berater werden daher auch in Zukunft aufgrund der Vielzahl von spannenden Neubauprojekten rosig werden.