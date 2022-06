Warimpex verkauft B52 Office in Budapest an Semmelweis Uni

Warimpex verkauft das B52 Office in Budapest an die Semmelweis Universität. Die Vertragsparteien haben sich für das vollvermietete Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von mehr als 5.200 m² auf einen Verkaufspreis in Höhe von 12,575 Millionen Euro geeinigt. Die Transaktion wurde am 29. Juni 2022 erfolgreich abgeschlossen.

Das B52 Office, ein Bürogebäude der Klasse A im Zentrum des Budapester Stadtteils Pest, wurde 2018 von Warimpex erworben und generiert seither laufend stabile Cashflows. Die Immobilie ist langfristig vermietet, 2021 erreichte Warimpex Vollvermietung. Entsprechend der positiven Wertentwicklung des Objekts sowie der langfristigen Strategie, Immobilienprojekte so lange selbst zu betreiben bis ein optimaler Verkaufserlös erzielt werden kann, hat Warimpex das B52 Office am 29. Juni 2022 an die Semmelweis Universität verkauft. Für das heurige Jahr fokussiert Warimpex weiter auf Bauvorbereitungen, die Erlangung von Baugenehmigungen sowie die Fortführung bestehender Bautätigkeiten.



Seit 2018 hat sich das B52 Office sehr gut entwickelt und ist langfristig zu 100 % vermietet. Nun ist der optimale Zeitpunkt zum Verkauf des Büro-Assets gekommen. Mit einem Transaktionsvolumen in Höhe von 12,575 Millionen Euro konnte Warimpex einen attraktiven Verkaufspreis erzielen und setzt den Fokus weiter auf aktuelle Entwicklungsprojekte sowie den Erwerb von Cashflow-bringenden Assets“, so Warimpex CEO Franz Jurkowitsch zur erfolgreichen Transaktion.



Das Bürogebäude B52 Office der Klasse A befindet sich im Zentrum des Stadtteils Pest in der Baross utca 52 und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar. Erbaut Anfang der 2000er Jahre wurde das Gebäude zwischen 2012 und 2016 umfassend revitalisiert. Die Immobilie mit einer Gesamtfläche von mehr als 5.200 m², aufgeteilt auf sieben Obergeschosse sowie ein Erdgeschoss, wurde im Jahr 2018 von Warimpex erworben [wir berichteten] und generierte laufende Cashflows. Seit 2021 sind 100 % der flexibel gestaltbaren Bürofläche vermietet. Insgesamt 26 Parkplätze stehen in der Tiefgarage und auf dem Parkplatz des Innenhofes zur Verfügung. Einen weiteren Vorteil bietet die Nähe zum internationalen Flughafen Liszt Ferenc, der lediglich 20 Autominuten entfernt liegt.