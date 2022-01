Warimpex übernimmt Jupiter Towers in St. Petersburg zu 100%

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG hat die restlichen 56 % an den Jupiter Towers in der Airportcity St. Petersburg übernommen. Das Closing ist am 28. Dezember erfolgt. Damit hält Warimpex jetzt nicht nur 100 % an der Projektgesellschaft Avielen, die die Airportcity St. Petersburg entwickelt hat, sondern auch 100 % an allen Gebäuden in der Airportcity.

