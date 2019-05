Warimpex startet mit Plus ins neue Geschäftsjahr

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG startet mit einem positiven Ergebnis für das erste Quartal ins Geschäftsjahr 2019. Das Plus von 11,8 Mio. Euro ergibt sich im Wesentlichen aus einem höheren Ergebnis aus Immobilienverkäufen sowie einem positiven Finanzergebnis aufgrund von Wechselkursgewinnen. Der Fokus für das heurige Jahr liegt für die Immobilienentwicklungsund Investmentgesellschaft auf dem Aufbau des Immobilienbestandes und der Stärkung des Ertragspotenzials.

„Wir konzentrieren uns auf die Fertigstellung laufender Developments und arbeiten daran, neue Projekte rasch auf Schiene zu bringen. Aber auch der Erwerb Cashflow-bringender Assets mit Zukunftspotenzial trägt dazu bei, unser Ziel für das aktuelle Geschäftsjahr zu erreichen. Die ersten Erfolge zeigen sich bereits“, so Warimpex CEO Franz Jurkowitsch.



Die Umsatzerlöse im Hotelbereich verringerten sich im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum ersten Quartal 2018 um 24 % auf 1,8 Mio. Euro. Das ist vor allem auf den Verkauf der Betriebsgesellschaft des Hotels Dvořák in Karlsbad Ende Februar zurückzuführen. Eine Erhöhung der Umsatzerlöse gibt es bei der Vermietung von Büroimmobilien zu berichten: Diese stiegen durch den Ankauf des Bürogebäudes B52 in Budapest im Mai 2018 sowie durch die Fertigstellung des Ogrodowa Office in Lodz im Oktober 2018 um 7 % auf 4,1 Mio. Euro Der Gesamt-Umsatz verringerte sich um 6 % auf 6,3 Mio. Euro.



Das EBITDA erhöhte sich deutlich von 1,3 Mio. auf 7,6 Mio. Euro. Grund dafür ist in erster Linie das Ergebnis aus Immobilienverkäufen. Ebenso stieg auch das EBIT von 1,2 Mio. auf 7,5 Mio. Euro. Das Finanzergebnis (inkl. Ergebnis aus Joint Ventures) verbesserte sich von -4,1 Mio. auf 5,7 Mio. Euro. Darin enthalten sind Wechselkursveränderungen in Höhe von 6,4 Mio. Euro (Q1 2018: -2,1 Mio. Euro ). Daraus ergibt sich ein positives Periodenergebnis für das erste Quartal 2019 von 11,8 Mio. (Q1 2018: -3,0 Mio. Euro).



Der Unternehmensstrategie folgend konnten auch zwei erfolgreiche Verkäufe im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Zum einen hat Warimpex im Februar das Hotel Dvořák im tschechischen Karlsbad an einen internationalen Privatinvestor verkauft. Zum anderen veräußerte Warimpex Anfang des Jahres in Budapest das Bürogebäude Sajka mit rund 600 m² vermietbarer Fläche.



„Aufgrund von Mieteinnahmen aus neuen Assets – allen voran aus den beiden Bürohäusern in Polen – erwarten wir für das heurige Jahr eine deutliche Umsatzsteigerung im Segment Investment Properties sowie eine Verbesserung des Bruttoertrags. Es freut mich zudem sehr, dass wir mit unserer Akquisition in Darmstadt nun auch wieder am deutschen Markt aktiv sind“, so Jurkowitsch abschließend.