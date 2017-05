Warimpex schreibt wieder schwarze Zahlen

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG hat ihr Ergebnis ins Schwarze gedreht. Der Projektentwickler hat ein Periodenergebnis von 4,7 Mio. Euro im Vergleich zu -0,5 Mio. Euro im Vorjahr erwirtschaftet.

.

Neben einer guten Entwicklung des operativen Geschäfts unterzeichnete das Unternehmen gleich zu Beginn des Jahres den Teilverkauf seines Hotelportfolios an den thailändischen Investor U City Public Company Limited (U City). Die Transaktion umfasst acht Hotelbeteiligungen, die rund 50 % des gesamten Immobilienvermögens von Warimpex ausmachen und einem Immobilienwert von ca. 180 Mio. Euro entsprechen. Ein zeitnaher Abschluss der Transaktion ist geplant. Warimpex wird den daraus resultierenden positiven Ergebnisbeitrag zur Verbesserung der Kapitalstruktur sowie für neue Entwicklungsprojekte verwenden. Darüber hinaus wird sich die Eigenkapitalquote voraussichtlich auf rund 25 % erhöhen.



„Die Transaktionsmärkte für Hotelinvestments in CEE haben seit 2015 wieder an Attraktivität zugelegt. Mit dem aktuellen Verkauf nutzen wir dieses positive Momentum. Abgesehen von diesem Portfolio-Deal freut es mich sehr, dass wir in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres ein Plus verbuchen konnten“, so Warimpex CEO Franz Jurkowitsch.



Abgesehen von diesem Portfolio-Deal erhöhten sich die Umsatzerlöse aus dem Hotelbereich trotz des Verkaufs des angelo Hotels in Prag im Oktober 2016 und der dadurch geringeren Zimmeranzahl um 1 % auf 9,5 Mio. Euro. Der NOP pro verfügbarem Zimmer verbesserte sich um 31 %. Auch die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien konnten durch Indexanpassungen und einen höheren Rubelkurs von 1,9 Mio. auf 2,5 Mio. Euro gesteigert werden. Insgesamt stieg der Konzernumsatz um 5 % auf 12,4 Mio. Euro. Das EBITDA erhöhte sich aufgrund eines höheren Bruttoergebnisses vom Umsatz (4,6 Mio. Euro, + 16 %) und niedrigeren Verwaltungs- sowie sonstigen Aufwendungen von 0,8 Mio. auf 2,3 Mio. Euro und auch das EBIT verbesserte sich von -0,5 Mio. auf 3,4 Mio. Euro. Aufgrund von positiven Wechselkursentwicklungen veränderte sich das Finanzergebnis inklusive Joint Ventures von 0,2 Mio. auf 2,4 Mio. Euro.



„Unser Ziel für das laufende Geschäftsjahr 2017 ist es, die positive Dynamik aus den ersten drei Monaten weiterzutragen und zum einen unsere laufenden Entwicklungsprojekte voranzutreiben und zum anderen den Teilverkauf an U City erfolgreich abzuschließen. Der Verkauf wird unseren Handlungsspielraum deutlich erweitern und wir sind damit für neue Projekte in CEE und Russland – potentiell auch gemeinsam mit U City als einem künftigen Partner, der erstmals den kontinentaleuropäischen Markt betritt – gut aufgestellt. Ich freue mich in diesem Sinne auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2017“, so Jurkowitsch abschließend.