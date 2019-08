Warimpex schließt den Erwerb zusätzlicher Anteile an der Airportcity St. Petersburg ab

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG gab im Mai dieses Jahres den Erwerb eines 35%-Anteils an der Projektgesellschaft AO Avielen A.G. bekannt. Verkäufer des Anteils ist die CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo), die sich hiermit vollständig aus diesem Projekt zurückgezogen hat. Alle Voraussetzungen für das Closing, insbesondere die Zustimmung der russischen Kartellbehörde, wurden mittlerweile erfüllt und die Transaktion am 12. August abgeschlossen. Warimpex hält nun eine Beteiligung von 90 % an der Projektgesellschaft Avielen , die die Airportcity St. Petersburg entwickelt und betreibt. Über den Preis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Weitere 10 % der Anteile an Avielen werden von der UBM Development AG gehalten.

