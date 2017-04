Warimpex legt veritables Ergebnis vor

Der österreichische Hotel- und Büroimmobilienentwickler Warimpex hat einen respektablen Turnaround vorgelegt: Das Jahresergebnis kletterte von roten 42,3 Millionen Euro auf schwarze 22,9 Millionen Euro. CEO Franz Jurkowitsch stellte vor diesem Hintergrund für 2017 erstmals wieder eine Dividenden-Zahlung in Aussicht. Für das abgelaufene Jahr gibt es allerdings noch nichts: Die Wiener wollen zunächst kräftig aufräumen.

.

Der Projektentwickler trägt aktuell ein Bündel mit Bankverbindlichkeiten in Höhe von zehn Millionen Euro mit sich herum - die sollen nun getilgt werden. Zudem ist geplant, einen möglichst großen Anteil der ausstehenden 50 Millionen Euro an Anleihekapital vorzeitig zurückzuzahlen - insbesondere, weil die Anleihen zum Teil noch mit sehr hohen Zinsen belastet sind. Die Gesamtrechnung gründet auf einer großen Einnahmequelle: Dem nach dem Bilanzstichtag erfolgten teilweisen Verkauf des Hotelportfolios an die thailändische Investor U City Public Company Limited (U City). Die Transaktion beinhaltet acht Hotelbeteiligungen, soll bis Mitte 2017 unter Dach und Fach sein und steht mit einem Wert von 180 Millionen Euro für die Hälfte des Warimpex-Immobilienvermögens. CEO Franz Jurkowitsch betont gleichzeitig, dass man das Geschäftsfeld Hotel keineswegs hinter sich lassen wolle, gleichwohl hätten sich im konkreten Fall Optionen ergeben, „zu vernünftigen Preisen zu verkaufen“.



Auf der Entwicklungsseite engagieren sich die Wiener aktuell sehr stark in Polen. Dort stehen gleich mehrere große Büroimmobilien kurz vor dem ersten Spatenstich, respektive befinden sich bereits im Bau. Für das Ogrodowa Office – ein Bürogebäude mit rund 26.000 m² in Łódź – wurde im April die Baugenehmigung erteilt. Der Spatenstich für die Bauarbeiten folgte im Dezember. Aktuell laufen Verhandlungen über die Vermietung. Eine zweite Baugenehmigung hat der Projektentwickler im Juli für das Mogilska Office mit rund 12.000 m² in Krakau erhalten. Hier ist Warimpex mit einem Ankermieter in Verhandlung, der Start der Bauarbeiten wird in Kürze erwartet. Ebenfalls in Krakau schreiten die Planungsarbeiten für ein weiteres Büroprojekt voran. Neben dem Hotel Chopin soll ein Bürogebäude mit rund 21.000 m² entstehen.



In der AirportCity St. Petersburg neigen sich die Bauarbeiten für ein Multifunktionsgebäude mit Stellplätzen für rund 450 Fahrzeuge sowie Büro- und Archivflächen mit rund 6.000 m² dem Ende zu und sollen Mitte 2017 abgeschlossen sein. Das gesamte Gebäude ist bereits voll vermietet. In Budapest befindet sich ein Grundstück im Besitz von Warimpex, auf dem ein Hotel mit angrenzenden Wohnungen errichtet werden soll. Die Planung läuft, die Baugenehmigung wurde im Jänner 2017 erteilt.



„Unser Ziel für die kommenden Monate ist es, zum einen die laufenden Entwicklungsprojekte voranzutreiben und zum anderen den Teilverkauf unseres Hotelportfolios an U City erfolgreich abzuschließen. Der Verkauf wird unseren Handlungsspielraum deutlich erweitern und wir sind damit für neue Projekte – potentiell auch gemeinsam mit U City als einem künftigen Partner, der erstmals den mitteleuropäischen Markt betritt – gut aufgestellt“, Franz Jurkowitsch, CEO von Warimpex. „Unsere Zukunft sehen wir weiterhin bei Hotel- und Büroentwicklungsprojekten in CEE, wo unser Fokus auch künftig auf den bestehenden Märkten Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Russland, Deutschland und Frankreich liegen wird.“