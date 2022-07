Warimpex kauft Red Tower in Lodz

Warimpex hat in der polnischen Stadt Łódź das Bürogebäude Red Tower in der Piotrkowska 148-150 mit einer Gesamtfläche von über 12.000 m² von der OCTA RT Sp. z o.o. erworben. Nach dem Andel’s Hotel und dem Ogrodowa Office handelt es sich dabei um die dritte Investition in der zentralpolnischen Stadt.

