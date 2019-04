Warimpex kauft in Darmstadt ein

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG hat das ehemalige Commundo Tagungshotel in Darmstadt erworben. Wie der Investor mitteilte, fand das Closing heute statt – über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. „Wir freuen uns, mit dieser Akquisition wieder in der Hotellerie in Deutschland tätig zu sein. Darmstadt verfügt über eine hohe wirtschaftliche Dynamik und eine hervorragende Infrastruktur im Rhein-Main-Gebiet. Auch der Hotelmarkt ist sehr vielversprechend und von vielen Geschäftsreisenden geprägt – zu Messeperioden profitiert er stark von einem Overflow der Messe Frankfurt“, erklärt Warimpex-CEO Franz Jurkowitsch.

