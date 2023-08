Warimpex erzielt leichtes Plus im ersten Halbjahr

Das erste Halbjahr 2023 zeichnete sich für Warimpex durch eine weitere Verbesserung der Umsatzentwicklung, des EBITDA und das planmäßige Voranschreiten der Bautätigkeit in Krakau aus.

.

Während eine Erholung im Hotelbereich zu beobachten ist, ist das Zinsniveau weiter hoch und es zeigt sich eine hohe Volatilität bei Immobilienbewertungen sowie Währungsschwankungen beim russischen Rubel. Dieser hat gegenüber dem Vergleichszeitraum im ersten Halbjahr 2022 an Wert verloren. Dennoch kann die Warimpex-Gruppe mit 0,2 Mio. Euro ein leicht positives Ergebnis präsentieren.



„Wir haben mögliche Veränderungen des Zinsniveaus und Währungsschwankungen antizipiert und unsere Finanzierungsstrategie dementsprechend ausgerichtet. So können wir zum Halbjahr trotz Abwertungen bei Immobilien, einem negativen Finanzergebnis und dem Ausbleiben von Veräußerungsgewinnen ein positives Ergebnis vorweisen“, äußert sich Warimpex-CEO Franz Jurkowitsch.



Der Gesamt-Umsatz verbesserte sich im ersten Halbjahr 2023 um 31 % und beträgt nun 26,3 Mio Euro. Dieser Verbesserung liegen gestiegene Umsatzerlöse aus Bürovermietungen in Polen sowie vom Avior Tower in St. Petersburg zugrunde. Letzterer ist nach der Fertigstellung im Vorjahr seit Jänner 2023 voll vermietet. Im ersten Halbjahr 2023 fanden – anders als im Vergleichszeitraum des Vorjahres - keine Immobilientransaktionen statt. Dennoch konnte aufgrund der Umsatzsteigerungen das EBITDA um 5 % auf 11,3 Mio. Euro erhöht werden.



Das veränderte wirtschaftliche Umfeld zeigt sich im EBIT. Dieses hat sich aufgrund eines negativen Immobilienbewertungsergebnisses um 10,3 Mio. von 16,7 Mio. auf 6,4 Mio. Euro verringert. Darin sind Bewertungsverluste von 5,5 Mio. sowie Zuschreibungen von 1,9 Mio. Euro enthalten – im Vorjahreszeitraum konnte noch ein Bewertungsgewinn in Höhe von 7,3 Mio. Euro erzielt werden. Das Finanzergebnis veränderte sich von 0,9 Mio. auf -5,2 Mio. Euro. Im Wesentlichen ist dies auf Wechselkursänderungen zurückzuführen. In Summe ergibt sich ein leicht positives Periodenergebnis in Höhe von 0,2 Mio. gegenüber 13,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.



Für Warimpex liegen nach wie vor Büroentwicklungen im Fokus. Dabei werden die bestmöglichen Nachhaltigkeitszertifizierungen angestrebt, die auch der neuen EU-Taxonomie standhalten. Das Mogilska 35 Office in Krakau mit ca. 11.900 m² Nettonutzfläche und der BREEAM-Zertifizierung „Excellent“ steht wie geplant kurz vor der Fertigstellung. Die Büroflächen des Red Tower in Lodz mit 12.400 m² werden weiterhin bei laufend fortschreitender Vermietung Schritt für Schritt modernisiert und dabei werden auch innovative Konzepte umgesetzt: Im Mai wurde hier beispielsweise ein zweiter Co-Working Space eröffnet, der ein neues Angebot für flexible Arbeitsmodelle bietet und gut angenommen wird.



Für weitere polnische Office-Developments in Krakau (Chopin Office, ca. 21.200 m²) und Białystok (MC 55 mit ca. 38.500 m²) wurden Baugenehmigungen erteilt. Im deutschen Darmstadt befindet sich das Bürohaus West Yard 29 mit ca. 13.800 m² in der fortgeschrittenen Planungsphase. In Russland sind weiterhin keine Neuentwicklungen geplant.



Vor dem Hintergrund des Konflikts in der Ukraine beobachtet Warimpex die geopolitischen Entwicklungen, die Inflationsentwicklung sowie höhere Leitzinsen und Baukosten weiter sehr genau. „Als börsennotiertes Familienunternehmen sind wir langfristig orientiert. Auf Basis starker Cashflows aus unseren Bestandsobjekten haben wir die Flexibilität, wirtschaftlich günstige Zeitfenster sowohl für das Vorantreiben von Projektentwicklungen auf unseren Landreserven als auch für Transaktionen zu nützen“, so Franz Jurkowitsch. „Mit einem starken operativen Geschäft und guten Auslastungen in unserem modernen Bestandsportfolio erwarten wir trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds weiter eine positive Geschäftsentwicklung für das laufende Geschäftsjahr.“