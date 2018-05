Warimpex erleidet leichtes Minus bedingt durch Teilportfolioverkauf

Der Verkauf von acht Hotelbeteiligungen im letzten Jahr bedeutet für die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG auch den Wegfall von Umsatzbringern. Als Konsequenz daraus ging im ersten Quartal 2018 das operative Ergebnis etwas zurück, was gemeinsam mit Wechselkursverlusten zu einem Minus von -3,0 Mio. Euro führte. Für das Unternehmen geht es nun darum, wieder zu wachsen und den Immobilienstand aufzubauen.

„Dieses Wachstumsziel erreichen wir, indem wir gemäß unserer strategischen Ausrichtung zum einen die laufenden Developmentprojekte fertigstellen sowie Neuprojekte auf den Weg bringen und zum anderen Cashflow bringende Assets mit Zukunftspotenzial erwerben. Gleichzeitig können wir durch selektive Immobilienverkäufe zu vorteilhaften Bedingungen Erlöse lukrieren, die uns rasche Reinvestitionen ermöglichen“, erklärt Warimpex CEO Franz Jurkowitsch.



Insbesondere strategische An- und Verkäufe lassen sich gut am Beispiel Budapest veranschaulichen: Dort konnte Warimpex nach dem Bilanzstichtag einen Kaufvertrag für das B52 Office abschließen [wir berichteten]. Das Bürogebäude der Klasse A umfasst über 5.200 m² und ist voll vermietet, was ab dem Zeitpunkt des Closings – voraussichtlich noch vor Ende des 2. Quartals – laufende Einnahmen bringen wird. Darüber hinaus gibt es laut Franz Jurkowitsch in Budapest durchaus noch weiteres Potenzial, da sich der lokale Büromarkt insgesamt in einer Phase steigender Mieten befindet. Unabhängig davon hat Warimpex im Mai 2018 ein Entwicklungsgrundstück – ebenfalls in Budapest – veräußert, wodurch Erlöse in Höhe von 5,4 Mio. Euro zugeflossen sind.



Das Ergebnis des ersten Quartals 2018 auf einen Blick

Der Wegfall der acht Hotelbeteiligungen wurde im ersten Quartal 2018 im operativen Geschäft erstmals voll sichtbar: So gingen die Umsatzerlöse im Hotelbereich als Konsequenz des Verkaufs von 9,5 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro zurück. Im ersten Quartal 2017 waren in den Umsatzerlösen noch die Umsätze der verkauften Hotelbeteiligungen enthalten. Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien erhöhten sich von 2,5 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro. Grund dafür ist vor allem die Fertigstellung des voll vermieteten Multifunktionsgebäudes Bykovskaya in der Airportcity St. Petersburg . Insgesamt ging der Konzernumsatz von 12,4 Mio. Euro auf 6,7 Mio. Euro zurück.



Das verminderte Portfoliovolumen brachte auch eine Verringerung des EBITDA von 2,3 Mio. Euro auf 1,3 Mio. Euro mit sich. Das EBIT veränderte sich von 3,4 Mio. Euro auf 1,2 Mio. Euro Aufgrund von Wechselkursverlusten ging das Finanzergebnis von 2,4 Mio. Euro auf -4,1 Mio. Euro zurück. Daraus resultiert ein Periodenergebnis für das traditionell schwache erste Quartal von -3,0 Mio. Euro (2017: 4,7 Mio.).



Developments in Lódź, Krakau und Bialystok

Auf der Developmentseite schreiten die Bauarbeiten für das Ogrodowa Office in Lódź ebenso wie für das Mogilska Office in Krakau planmäßig voran. Für beide Bürogebäude wurden bereits Mietverträge für einen Teil der Fläche unterzeichnet. Das Ogrodowa Office wird ab der Fertigstellung Ende des 2. Quartals erste Cashflows liefern. Ebenfalls in Krakau plant Warimpex auf einem neben dem Hotel Chopin gelegenen Entwicklungsgrundstück den Bau eines Bürogebäudes mit rund 21.000 m². In Bialystok ist Warimpex in Besitz eines Baugrundes, welcher im Vorjahr durch den Zukauf angrenzender Grundstücke erweitert wurde. Hier sollen in mehreren Phasen vier Büroimmobilien entstehen.



Ausblick

„Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir eine deutliche Senkung des Zinsaufwands aufgrund der vorzeitigen Tilgung von Anleihen und des Wegfalls von Projektkrediten. Zusammen mit unserer Projektpipeline und dem guten Umfeld für Immobilieninvestments stimmt uns das für den weiteren Jahresverlauf durchaus positiv“, so Jurkowitsch abschließend.