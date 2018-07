Warenhaus Real bleibt in der Rathaus Galerie Essen

Das real,- SB-Warenhaus bleibt der Rathaus Galerie Essen in der Innenstadt weiterhin treu. Koprian iQ Management ist es im Rahmen der Optimierungsvermietung gelungen, mit dem bisherigen Ankermieter

einen neuen Langzeit-Mietvertrag abzuschließen. Real wird sich nach dem Umbau mit einem zweiten Eingang direkt an die Ladenstraße anschließen und seine Fläche von ca. 8.000 m² neu strukturieren sowie Konzeptmodule aus dem erfolgreichen Flagship-Store „Markthalle“ in Krefeld auf seiner Mietfläche übernehmen. Der Umbau in der Galerie Am Porscheplatz 2 soll in 2019 beginnen und im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

.