Warema weiht neuen Standort in Wertheim ein

Warema hat am Freitag sein neues Logistik- und Produktionszentrum in Wertheim-Bettingen eingeweiht. Der Marktheidenfelder Sonnenschutzhersteller hat 40 Millionen Euro in den neuen Standort investiert und schafft damit am Almosenberg rund 300 zusätzliche Arbeitsplätze. „Ein Unternehmen von Weltgeltung wird in der Stadt der Weltmarktführer heimisch“, freute sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bei der Eröffnung.

