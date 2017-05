Warburg-HIH setzt mit neuem Retail-Fonds auf Nahversorgung

Nomen est Omen: Mit dem Spezial AIF „Warburg-HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“ peilt die Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH Retail-Invests nicht nur in Großstädten, sondern auch in handelsstarken Standorten mit positiver, demografischer Entwicklung an. Der Fonds will ein Investitionsvolumen von 450 Millionen Euro erreichen. Die ersten Kapitalzusagen summieren sich bereits auf eine Höhe von 100 Millionen Euro. Aktuell vermelden die Hamburger nun den Ankauf eines Einzelhandelsterzetts.

Drei Objekte mit einer Gesamtmietfläche von 24.200 Quadratmetern und rund 550 Stellplätzen übernehmen die Hanseaten vom Hamburger Projektentwickler Procom. Dabei handelt es sich eine Retail-Immobilie in Hamburg-Fischbek, eine in Using...

[…]