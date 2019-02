Warburg-HIH kauft Stammhaus von Hahne Immobilien

L’Osteria belegt die Einzelhandelsflächen.

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat in Bonn das Stammhaus von Hahne Immobilien erworben. Das Geschäftshaus verfügt über eine Gesamtmietfläche von 1.908 m² und ist vollvermietet. Die 2013 und 2019 modernisierte Immobilie soll in den offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Geschäftshäuser“ eingebracht werden.

Hauptmieter ist das am 22. Januar neu eröffnete Franchise-Restaurant L’Osteria mit einer Mietfläche von ca. 1.200 m² und einer zwölfjährigen Festmietlaufzeit. Betreiber und Mieter des Restaurants ist die MCH 3 Betriebsgesellschaft mbH. Weitere Flächen sind an Praxen und Büros sowie 190 m² als Wohnungen vermietet. Im Ergebnis ergibt sich für das Haus „In der Sürst 3“ ein außergewöhnlich langer WALT von 10,3 Jahren.



„Durch eine Reihe von Projektentwicklungen am Bonner Hauptbahnhof wird sich die 1A-Lage in der angrenzenden Fußgängerzone nach Fertigstellung neu definieren“, sagt Jens Nagelsmeier, Head of Retail Transaction bei der Warburg-HIH Invest. „Der bisher weniger einladende Bahnhofsvorplatz wird sich durch die Neuansiedlung von Einzelhandel, Gastronomie und Hotels in einen urbanen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität und attraktiver Passantenfrequenz verwandeln.“



Der Kauf wurde von Colliers International Deutschland vermittelt. Die Verkäuferseite wurde rechtlich von der Kanzlei Loschelder beraten. Auf Käuferseite waren die Kanzlei Ashurst auf der rechtlichen Seite und Consulting Partners Hamburg technisch beratend tätig.