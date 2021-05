Warburg-HIH kauft Polizeipräsidium in Bergheim

Der Fondsmanager sichert sich für einen Individualfonds von der Tecklenburg Gruppe das geplante Polizeipräsidium in der Kreisstadt Bergheim. Langfristiger Hauptmieter ist die Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreises, die dort nach Fertigstellung Mitte 2023 einziehen wird.

