Warburg-HIH kauft neue Fiskars-Zentrale in Helsinki von NCC

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat in der Metropolregion Helsinki die Büroentwicklung „Next“ im Rahmen eines Forward-Fundings von NCC Property Development erworben. Die Immobilie wird in einen Individualfonds eingebracht. Das neungeschossige Single-Tenant-Objekt verfügt über eine Mietfläche von rund 9.200 m² sowie 125 Fahrrad- und 141 PKW-Stellplätze, davon werden 30 Stellplätze über Ladestationen für Elektroautos verfügen. Die Fläche ist vollständig für zwölf Jahre an die Fiskars Group vermietet, die dort ihre neue Unternehmenszentrale beziehen wird. Das finnische Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 1,1 Milliarden Euro (2019) ist das älteste Unternehmen Finnlands (gegründet 1649) und weltweit in 30 Ländern mit rund 7.000 Mitarbeitern vertreten. Der Büroneubau befindet sich in Espoo, der zweitgrößten Stadt Finnlands, die zu der Metropolregion der Hauptstadt Helsinki gehört. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Für das Objekt wird eine BREEAM-Excellent-Zertifizierung angestrebt. Planungen sehen eine nahezu CO2-neutrale Wärmeenergie- und Kälteversorgung über ein lokales Blockheizkraftwerk vor. Ferner verfügt das Objekt über eine eigene Photovoltaikanlage.

